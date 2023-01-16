За 2022 год «Хабаровские авиалинии» обслужили почти 100 тысяч человек

За 2022 год Хабаровские авиалинии обслужили почти 100 000 человек Фото: «ХабАвиа»

В основном жители края стали чаще летать до Охотска, Николаевска-на-Амуре, Чумикана и Херпучи. По их просьбам государство выделило больше средств на перелеты внутри региона.

- За счет субсидий из регионального бюджета авиатарифы не вырастают уже шесть лет. В прошлом году на субсидирование выделили 1,36 миллиарда рублей, это на 305 миллионов больше, чем в 2021-м, - заявили в региональном минтрансе.

Помимо увеличения числа перелетов, в крае действуют и тарифы по сниженным ценам. Например, на выгодных условиях может путешествовать молодежь с 12 до 23 лет. Женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет тоже имеют такую возможность. Привилегия распространяется и на инвалидов разных групп. Кроме того, льготы есть и для жителей шести районов Хабаровского края. Они могут путешествовать четырежды в год по цене 4500 рублей за билет.

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