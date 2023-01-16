Температура упадет до -30 в Хабаровске 17 января Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Хабаровске 17 января обещает быть морозной. По прогнозам синоптиков, день пройдет без осадков. Южный ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду. Ночью температура опустится до -30, а днем столбик термометра покажет от -18 до -20.

В Хабаровском крае температурный фон в целом будет на 6-11 градусов ниже нормы. Погода 17 января особенно суровой будет в северных районах. Ночью ожидается от -25 до -44, а днем от -24 до -30. В горах температура будет колебаться в пределах 45-52 градусов ниже ноля.

На юге Хабаровского края погода 17 января также будет аномально холодной. Ночью будет от -28 до -30, а днем от -15 до -20. Ветер достигнет скорости 6-11 метров в секунду.

В центре края без осадков, а скорость ветра местами поднимется до 11 метров в секунду. Ночью синоптики прогнозируют от -26 до -42, а днем от -16 до -30 градусов.

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