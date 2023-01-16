Представители МЧС Хабаровского края поздравили сотрудников СМИ с Днем печати

Представители МЧС Хабаровского края поздравили сотрудников СМИ
Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
13 января в России праздновали День печати. С профессиональным праздником хабаровских представителей СМИ поздравили сотрудники регионального управления МЧС. Они поблагодарили журналистов за совместную продуктивную работу.
- Доносить до жителей края информацию о ЧС и происшествиях, рассказывать о методах их профилактики - крайне важная задача. Благодаря вам нам удается повышать культуру безопасности жителей, доводить до них важную информацию, рассказывать о направлениях работы подразделений МЧС. Вы находите свои форматы подачи информации, чтобы каждый житель края мог получить свежие и интересные новости, узнать о происходящем вокруг. Снижение числа пожаров, трагедий на водоемах и других происшествий - результат нашей совместной работы, - сказал Иван Колонтай, и. о. главы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Начальник регионального ведомства вручил грамоты и благодарственные письма представителям СМИ и пожелал им успешной и продуктивной работы.
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