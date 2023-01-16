Михаил Дегтярев: Наша территория славится своими традициями, ремеслами и фольклором Фото: Правительство Хабаровского края

По словам главы региона, 2022 год оказался активным: было проведено около сотни мероприятий, посвященных культурным традициям народов России. В их числе конкурсы, фестивали и ярмарки, которые посетили не менее миллиона человек.

- В частности, это 35 фестивалей, 10 краевых конкурсов, один этап всероссийского конкурса, 14 крупных выставок, - подтвердил Юрий Ермошкин, министр культуры.

Для участия в конкурсах использовали мотив культуры коренных народов Хабаровского края. Например, музей имени Н. И. Гродекова создал проект, посвященный северным народностям, и вышел на первое место по России. Основой идеи других конкурсов тоже стала культура аборигенов: быт и этнический орнамент.

- Это наши моральные рубежи, которые наследуются от поколения к поколению. Они - в основе общероссийской гражданской идентичности. Среди них - патриотизм, гражданственность, историческая память и преемственность поколений, - прокомментировал Михаил Дегтярев.

Также глава региона упомянул открытие новой программы «Наследие Хабаровского края», которая разработана для сохранения особо ценных объектов региона. Губернатор заверил, что начавшийся год будет еще более богатым на культурные мероприятия.

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