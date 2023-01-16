В мэрии Хабаровска предупредили жителей города об опасности штамма «кракен»
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Хабаровске заболеваемость коронавирусом снизилась в период новогодних праздников, но с началом прошлой рабочей недели число новых случаев заражения постепенно увеличивается. На территории региона пока не выявлено ни одного пациента с новым штаммом ковида «кракен», но это не исключает его распространения в регионе.
- Новый подвид вируса имеет низкую летальность, но очень заразен. Он легко передается воздушно-капельным путем, - рассказали в управлении по физкультуре, спорту и здравоохранению Хабаровска.
Напомним, первый случай заражения «кракеном» был выявлен в Пензе. Пока нет точных данных о распространении этого штамма. Жителей Хабаровска призывают соблюдать меры профилактики, чтобы избежать заражения и тяжелых последствий болезни.
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