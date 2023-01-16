Умер от потери крови: житель Хабаровского края убил приятеля ножом Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жителя Хабаровского края признали виновным в убийстве приятеля. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, трагический инцидент произошел в регионе весной прошлого года. Как выяснилось, между двумя мужчинами произошла ссора, в итоге один нанес другому ножевое ранение. Суд над ним уже состоялся, мужчина отправится в колонию строгого режима на семь лет.

- Судом установлено, что в марте прошлого года мужчина, находясь в селе Воронежское, в ходе драки со своим знакомым нанес ему ножом удар в область туловища. Потерпевший скончался на месте происшествия от обильной кровопотери, - сообщили в ведомстве.

Осужденный - житель села Мичуринское. Дело было заведено по части первой статьи 105 УК РФ «Убийство». Приговор суда уже вступил в законную силу. Обвинение поддержала прокуратура Хабаровского района.

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