В тройку лидеров по программе «Дальневосточная ипотека» попал Хабаровский край Фото: Правительство Хабаровского края

Хабаровский край попал в тройку лидеров по реализации программы «Дальневосточная ипотека». Как сообщает правительство Хабаровского края, со старта программы в регионе было выдано около восьми тысяч ипотечных кредитов. Общая сумма выданных денежных средств составила 34 миллиарда рублей.

Эту льготную программу было решено продлить до 2030 года. По прогнозам, в крае дополнительно может быть выдано до 170 тысяч займов. А свои жилищные условия благодаря «Дальневосточной ипотеке» могут улучшить свыше 500 тысяч человек.

Решение о продлении программы приняло Правительство России. Кредит выдается под два процента. Займы выдают почти все банки в стране. На полученные деньги можно купить новое жилье или вложиться в его строительство. Средняя сумма кредита - около пяти миллионов рублей.

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