В тройку лидеров по программе «Дальневосточная ипотека» попал Хабаровский край
Фото: Правительство Хабаровского края
Хабаровский край попал в тройку лидеров по реализации программы «Дальневосточная ипотека». Как сообщает правительство Хабаровского края, со старта программы в регионе было выдано около восьми тысяч ипотечных кредитов. Общая сумма выданных денежных средств составила 34 миллиарда рублей.
Эту льготную программу было решено продлить до 2030 года. По прогнозам, в крае дополнительно может быть выдано до 170 тысяч займов. А свои жилищные условия благодаря «Дальневосточной ипотеке» могут улучшить свыше 500 тысяч человек.
Решение о продлении программы приняло Правительство России. Кредит выдается под два процента. Займы выдают почти все банки в стране. На полученные деньги можно купить новое жилье или вложиться в его строительство. Средняя сумма кредита - около пяти миллионов рублей.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru