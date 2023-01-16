В Хабаровске заложили капсулу на месте строительства нового храма Фото: Правительство Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев принял участие в закладке капсулы на месте строительства нового храма-памятника воинской славы в честь Казанской иконы Божией Матери. Храм будут строить в Краснофлотском районе на Тихоокеанской улице. Он будет посвящен воинам, которые погибли, защищая родину. В том числе и тем, кто пал в ходе спецоперации.

- Это знаменательное событие для всех жителей нашего края. Храм-памятник воинской славы в честь Казанской иконы Божией Матери выступит символом нашей признательности воинам, павшим за Россию. Местом для всех православных людей, где мы будем вспоминать русское воинство, которое на протяжении тысячелетней истории России вставало на защиту родины, - сказал губернатор Михаил Дегтярев.

По словам Михаила Дегтярева, этот храм может стать одним из центров духовной жизни региона и украшением краевого центра. Возведение нового храма - первый шаг в создании целого комплекса. В будущем будет построен собор и аллея памяти.

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