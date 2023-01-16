Работодатели ищут 23 тысячи сотрудников для своих организаций в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Руководители предприятий Хабаровского края готовы принять на работу порядка 23 тысяч сотрудников. Столько вакансий остаются незакрытыми. Как сообщает правительство региона, чаще других потенциальных работников для себя ищут строительные организации, предприятия обрабатывающей промышленности, транспорта и связи, а также сельхозпредприятия, больницы, поликлиники, школы и детские сады.

В этих областях спрос на сотрудников превышает предложение, поэтому к соискателям выдвигаются не строгие требования, на работу берут даже без какого-либо опыта. в списке самых востребованных профессий - монтажники, бетонщики, слесари, станочники, машинисты, электрогазосварщики, электрики, водители спецтехники, медсестры и педагоги дошкольного образования. Корочки о высшем образовании при этом обязательно потребуются инженерам, программистам, врачам и учителям.

Как отметила Инна Малинина, первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения, на сегодняшний день поиск работы достаточно прост. Найти вакансию можно даже через обычный смартфон. заявление на подбор вакансий можно подать на портале «Работа в России». Соискателю подготовят целый список подходящих предложений.

Организации, готовые взять на работу молодых специалистов без опыта, имеют право на господдержку.

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