Ученики старших классов Хабаровского края могут бесплатно обучиться программированию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае ученики старших классов могут бесплатно обучиться языку программирования. К участию в проекте «Код будущего» приглашают школьников с 8 по 11 классы. Этот проект запущен в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика». Заявку можно подать на «Госуслугах».

- Проект «Код будущего» поможет школьникам изучить современные языки программирования, получить востребованные навыки в области информационных технологий. Участникам проекта будут доступны программы от образовательных организаций - лидеров в сфере обучения программированию детей разных возрастов, - рассказали в министерстве образования региона.

Подать заявку могут сами школьники или его представители. Учетная запись должна быть подтверждена на портале. В программе обучения четыре модуля на 144 академических часа.

Более подробную информацию об обучении можно узнать на горячей линии по телефону 8 (800) 505-30-35.

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