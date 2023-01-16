В Хабаровском отделении Общероссийского народного фронта поздравили журналистов Фото: ОНФ Хабаровского края
В хабаровском отделении Общероссийского народного фронта поздравили с Днем российской печати журналистов местных средств массовой информации. Мероприятие прошло в теплой, дружеской обстановке. Благодарственные письма и толстовки с символикой ОНФ получили представители профессии, тесно сотрудничающие с организацией. В списке приглашенных был журналист «КП» - Хабаровск».
- Очень приятно, что работу наших прекрасных журналистов отмечают, особенно в профессиональный праздник. Уверена, что сотрудничество с такими общественными организациями, как ОНФ, поможет нам совместно успешно решать проблемы жителей Хабаровского края, - прокомментировала Татьяна Цвенгер, главный редактор «КП» - Хабаровск».
На встрече за чаем журналисты и сотрудники ОНФ обсудили актуальные проблемы, интересные темы для эфиров телевидения и интернет-площадок. В завершение договорились и в дальнейшем совместно решать и освещать проблемы региона.
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