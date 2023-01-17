Порядка 1000 зрителей посмотрели мультик от хабаровских стоматологов в первые сутки после премьеры

Фото: студия «Мечталет»

Этот уикенд ознаменован премьерой первого мультфильма от детских стоматологов «Как приручить микробов». Короткометражную анимацию создали на хабаровской студии «Мечталет» по заказу группы компаний «Тари». Врачи-стоматологи серьезно обеспокоены увеличением заболеваемости кариесом молочных зубов, поэтому мультфильм, по мнению создателей, должен стать отличным инструментом для профилактики.

Пять бесплатных показов мультфильма состоялись в кинотеатре Cinema 9. Мультфильм увидели более 300 зрителей в зале, растет количество просмотра мультика и в интернете.

Одним из первых зрителей анимации «Как приручить микробов» стал и. о. министра здравоохранения Хабаровского края Алексей Веселов. Он уверен, что у мультика большое будущее, а главное - это то, что действительно необходимо для воспитания здоровых привычек у детей.

Мультфильм не просто учит правильной гигиене и питанию, он показывает, что происходит во рту, когда туда попадает вредная пища и не менее вредные микробы.

- Мы хотим подарить этот мультфильм каждой семье, он должен жить и выполнять свою главную задачу - учить профилактике и прививать здоровые привычки, - говорит управляющая группой компаний «Тари», врач-стоматолог Наталья Африканова.

Одновременно с показами мультфильма в холле проходили уроки правильной гигиены зубов, розыгрыш полезных подарков. Всем маленьким зрителям дарили книжки-раскраски по мотивам мультфильма.

Посмотреть анимацию можно по ссылке https://youtu.be/c4laHiuJyXc или в эфире телеканала «Хабаровск» до конца февраля.