В Хабаровском крае за несколько лет полностью обновят общественный транспорт Фото: Правительство Хабаровского края

В ближайшие несколько лет в Хабаровском крае планируется полностью обновить общественный транспорт. Об этом сообщил глава региона Михаил Дегтярев. 16 января губернатор проинспектировал новые троллейбусы и напомнил, что с этого года стартует программа обновления. Каждый год на эти цели будет выделяться по 50 миллионов рублей.

Новые троллейбусы с автономным ходом от уфимского производителя в ближайшее время выйдут на маршруты в Хабаровске. Принимали транспорт на площади Ленина. Машины комфортабельные, морозоустойчивые. Они отвечают всем требованиям безопасности.

- Средства в размере более 84 миллионов рублей были выделены в рамках единой субсидии. В 2023 году планируем получить по этой программе 200 миллионов рублей и закупить еще семь таких троллейбусов. Рад, что опытный образец техники успешно прошел испытания, в том числе и нашими морозами, - сказал губернатор.

Новые троллейбусы имеют низкий пол, светодиодное освещение. Внутри можно подключиться к интернету, зарядить телефон и другие гаджеты. Места для инвалидов также обустроены.

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