Антон Егорьков назначен директором хабаровского ХК «СКА-Нефтяник»
Фото: пресс-служба "СКА-Нефтяник"
Должность главы хабаровского хоккейного клуба «СКА-Нефтяник» занял 33-летний Антон Егорьков, исполнительный директор Федерации дзюдо ДФО. Он закончил МГУ, защитил магистерскую диссертацию в РАНХиГС. Руководителя уже представили сотрудникам администрации и тренерам.
- Для меня большая честь возглавить клуб. «СКА-Нефтяник» - спортивный бренд Хабаровского края. Приложу все усилия для его развития и выполнения задач, которые поставили перед нами губернатор региона Михаил Дегтярев и президент клуба Александр Никитин, - сказал Антон Егорьков.
Команда «СКА-Нефтяника» поблагодарила бывшего директора Семена Экшенгера за работу и пожелала ему успехов.
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