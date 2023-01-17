Полыхало страшным пламенем: несколько семей остались без жилья из-за пожара в Хабаровске

Пожарные предотвратили взрыв дома в Хабаровске Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

17 января около 3:40 в спасательную службу Хабаровска сообщили о сильном пожаре на улице Герасимова. Расчеты через несколько минут уже были на месте. Горел двухэтажный дом №36 1935 года постройки. Так как здание деревянное, огонь быстро «захватывал» новые метры. Спасатели сформировали четыре звена газодымозащитной службы и вывели из барака девять человек.

- Для размещения жильцов администрацией города на месте ЧП организован теплый автобус, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Было установлено, что возгорание произошло в первом подъезде. Огонь за считанные минуты распространился на оба этажа. В ходе разведки спасатели нашли пять газовых баллонов, которые могли взорваться в любой момент, и вынесли их из здания. На месте работают 30 сотрудников МЧС, используется восемь пожарных машин и две автолестницы.

Горел дом на улице Герасимова Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Барак был частично расселен Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Часть квартир в доме пустовала Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Ущерб, нанесенный пламенем, устанавливается Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

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