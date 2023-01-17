Михаил Дегтярев проверил новые хабаровские троллейбусы с автономным ходом Фото: @Degtyarev_Info Фото: Социальные сети

Недавно в Хабаровск привезли три троллейбуса от уфимского производителя. Машины получили название «Горожанин». Они могут проезжать на автономном ходу до 20 километров. Качество и удобство нового транспорта проверили губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев и мэр города Сергей Кравчук.

- Морозоустойчивые троллейбусы закуплены при поддержке Минвостокразвития России. В рамках единой субсидии было выделено 84 миллиона рублей. В этом году планируем закупить еще семь таких машин, получив субсидию в размере 200 миллионов, - сказал Михаил Дегтярев.

Новые троллейбусы успешно прошли испытания и хорошо себя показали в суровых зимних условиях Хабаровска. Совсем скоро машины выйдут на городские маршруты.

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