Северные районы Хабаровского края получат миллион рублей на развитие оленеводства Фото: минсельхоз Хабаровского края

Администрации Аяно-Майского, Тугуро-Чумиканского и Охотского районов получат субсидии на развитие оленеводства. В 2023 году субъектам выделят миллион рублей из краевого бюджета. Размер помощи составит 70%, а остальную часть вложат муниципалитеты.

- За выделенные деньги планируется увеличить поголовье оленей, закупить оборудование, ветпрепараты, обеспечить защиту животных от хищников, - сказала Елена Талалай, представитель краевого минсельхоза.

Оленеводческие хозяйства могут получить 75% от трат на закупку племенного молодняка северных оленей. Им также доступны гранты в размере полутора миллионов рублей на строительство и ремонт помещений и коммуникаций.

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