Прокуратура Хабаровска проверит управляющую компанию из-за пожара в жилом доме Фото: Прокуратура Хабаровского края

16 января около 15:00 в многоэтажном жилом доме №45 на Комсомольской случился пожар. Причиной стало замыкание электропроводки в квартире на четвертом этаже. Кабель загорелся, начала тлеть внутренняя обшивка здания.

- На место ЧП выезжал прокурор Центрального района Денис Харитонов. Он провел обход квартир жильцов, которые были задымлены, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Правоохранители устанавливают причину пожара и его обстоятельства. Они начали проверку, которая позволит дать оценку работе управляйки. Если со стороны компании будут выявлены нарушения, прокуратура примет соответствующие меры наказания.

16 января на Комсомольской, 45 вспыхнула электропроводка Фото: Прокуратура Хабаровского края

Причиной пожара стало замыкание электропроводки Фото: Прокуратура Хабаровского края

Кабель загорелся на четвертом этаже дома Фото: Прокуратура Хабаровского края

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