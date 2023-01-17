Один в заборе, другой без капота: две машины вдребезги разбились на перекрестке в Хабаровске

Два автомобиля разбились в Хабаровске 16 января
Фото: УГИБДД по г.Хабаровску
16 января около 21:20 в Хабаровске произошла авария на перекрестке переулка Мостового и Трехгорной. 61-летняя женщина за рулем «Тойоты Аква» выехала на перекресток с второстепенной дороги, не пропустив «Тойоту Спринтер». Машины столкнулись, отчего одна из них отлетела на забор, а у другой смялся капот.
- 30-летний водитель «Спринтера» и женщина, которая находилась за рулем второй машины, получили травмы. Им назначено амбулаторное лечение, - рассказали в УГИБДД по Хабаровску.
Другие обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГИБДД. На данный момент известно только то, что у мужчины отсутствует полис ОСАГО.
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