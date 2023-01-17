Один в заборе, другой без капота: две машины вдребезги разбились на перекрестке в Хабаровске

Два автомобиля разбились в Хабаровске 16 января Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

16 января около 21:20 в Хабаровске произошла авария на перекрестке переулка Мостового и Трехгорной. 61-летняя женщина за рулем «Тойоты Аква» выехала на перекресток с второстепенной дороги, не пропустив «Тойоту Спринтер». Машины столкнулись, отчего одна из них отлетела на забор, а у другой смялся капот.

- 30-летний водитель «Спринтера» и женщина, которая находилась за рулем второй машины, получили травмы. Им назначено амбулаторное лечение, - рассказали в УГИБДД по Хабаровску.

Другие обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГИБДД. На данный момент известно только то, что у мужчины отсутствует полис ОСАГО.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.