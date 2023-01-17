Морозы до -44 градусов продержатся в Хабаровском крае до 25 января Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Хабаровском крае резко испортилась на минувших выходных. В ближайшее время перемен в лучшую сторону синоптики не прогнозируют. Сильные морозы продержатся в регионе до 25 января. Все это время среднесуточная температура будет на 7-10 градусов ниже нормы. Только к концу месяца погода даст немного выдохнуть и перевести дух.

Следующие семь дней в южных районах ожидают похолодание до -34. На севере ситуация будет еще хуже - до -44, а в горах до -52. На всей территории края днем не прогнозируют ниже -30.

- Одеваться нужно тепло, сократить время пребывания на улице. Лучше отложить долгие поездки, прогулки в лес, выезды на охоту или рыбалку. Нужно следить за реакцией организма на холод, не допуская переохлаждения или обморожения. При возникновении проблем нужно звонить на номер «112», - рассказали в комитете правительства Хабаровского края по гражданской защите.

Оперативные службы в регионе уже перешли в режим повышенной готовности.

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