Три новых троллейбуса от уфимского завода прибыли в Хабаровск Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровск привезли три новых троллейбуса «Горожанин» с автономным ходом. Эти машины могут преодолевать до 20 километров без питания от контактной сети. 17 января новый транспорт презентовали Михаилу Дегтяреву. Техника без проблем заехала на парковку рядом с площадью Ленина, где другие троллейбусы ездить не могут.

- Появление таких машин было бы невозможно без поддержки Минвостокразвития и правительства региона. Обновление парка электротранспорта в городе продолжится, - сказали в администрации Хабаровска.

В 2023 году планируется закупить еще семь «Горожанинов» при поддержке Минвостокразвития. Для этого городу нужно около 200 миллионов рублей. Если планы не сорвутся, новая техника полностью заменит старую на маршруте №1.

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