Казачьи классы и группы появятся в Хабаровском крае Фото: Уссурийское войсковое казачье общество

В Хабаровском районе прошла встреча местной администрации, представителей краевого минобрнауки, штаба Окружного казачьего общества региона, руководителей школ и детсадов и атамана села Калинка Валерия Стасенко. На повестке был вопрос создания казачьих классов в школах и групп в детсадах.

- Встреча прошла плодотворно, рассмотрено много вопросов. Все пришли к согласию, определили задачи для построения работы, - сказал Сергей Быков, помощник атамана.

Формирование казачьих кадетских классов - часть стратегии развития этого направления в России до 2023 года. Ее цель - воспитание детей в духе традиций, духовности и нравственности, свойственных казачеству.

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