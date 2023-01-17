Шкурки соболя из Хабаровского края отправили в Санкт-Петербург на аукцион
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Партию из 179 шкурок соболя отправили из Хабаровского края на международный пушной аукцион в Санкт-Петербурге. Перед этим ее проверили специалисты краевого Россельхознадзора, исключив заражение болезнями животных и внешние дефекты. Сотрудники ведомства провели лабораторные исследования образцов на сибирскую язву, проверили уровень содержания техногенных радионуклидов.
Шкурки были добыты работниками промыслового хозяйства на юге региона во время охотничьего сезона 2022-2023 годов. Их количество, поступившее на проверку в Россельхознадзор, соответствует выданным разрешениям на добычу пушных зверей. В документах не было обнаружено нарушений ветеринарных правил оформления сырья.
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