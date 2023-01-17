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НовостиОбщество17 января 2023 2:53

Лучше пересидеть дома: школы ЕАО переводят на дистанционку с 19 по 25 января

Школьники ЕАО будут учиться дистанционно с 19 по 25 января
Александра ЯВИЩЕНКО
Школьники будут учиться дистанционно с 19 по 25 января в ЕАО

Школьники будут учиться дистанционно с 19 по 25 января в ЕАО

Фото: Правительство ЕАО

На ближайшую неделю синоптики прогнозируют сильные морозы, которые могут быть опасны для детей. В связи с этим власти региона решили, что отменят занятия в школах ЕАО с 19 по 25 января. Детей переведут на дистанционное обучение. Такое заявление сделала Наталья Соловченкова, начальник департамента образования Еврейской автономной области.

- Детсады будут работать с 19 по 25 января в обычном режиме. Родители смогут привести детей на свое усмотрение, - добавила Наталья Соловченкова.

Спикер также рекомендовала родителям проследить, чтобы дети помладше не играли на открытом воздухе в период сильных морозов.

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