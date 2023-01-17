Переправа Амурск – Вознесенское открылась в Хабаровском крае Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае открылась новая переправа через Амур, которая соединяет Амурск и Вознесенское. Длина дороги - больше 13 километров. Зимник выдерживает машины весом до 10 тонн.

- Переправа взята на учет в Центре госинспекции по маломерным судам и отвечает требованиям безопасности на водных объектах, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Движение по зимнику разрешено только в границах ледового поля, которое ограничено вехами. На обоих берегах реки оборудованы съезды, установлены дорожные знаки, на протяжении дороги разместили дежурные посты со спасательным инвентарем. Рядом стоят информационные стенды, которые подскажут, что делать во время чрезвычайной ситуации.

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