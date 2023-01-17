Уровень безработицы в Хабаровске вернулся к допандемийным значениям Фото: Алексей БУЛАТОВ

В краевой столице уровень безработицы вернулся к показателям, который был зафиксирован до начала пандемии коронавируса. Сегодня он составляет 0,29% от экономически активного населения. Это один из самых лучших результатов по всей стране.

В центре занятости доступно около 11 тысяч вакансий, самые популярные из которых - токари, водители спецтехники, сварщики, обработчики рыбы, слесари, плотники. Также много предложений о работе по специальностям государственной и военной безопасности - бухгалтеры, охранники, пожарные, полицейские, военнослужащие.

На данный момент число официально зарегистрированных безработных в Хабаровске меньше тысячи - 986 человек.

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