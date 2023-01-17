Врачи Хабаровска передали гуманитарную помощь бойцам СВО Фото: @mzdrav27
Фото: Социальные сети
Коллектив хабаровской поликлиники №7 взял шефство над противотанковым дивизионом. Медики своими силами собирают гуманитарную помощь для военных. За все время они уже второй раз оправляют коробки с продуктами и предметами первой необходимости солдатам в зону СВО.
- Бойцы попросили прислать сладости, орехи и конфеты, которых так не хватает в полевых условиях. Доктора позаботились о витаминах, лекарствах для лечения и профилактики ОРВИ. Не забыли положить в посылки и теплые стельки, перчатки, носки, варежки, защитные комбинезоны, - сказал Евгений Никонов, зампред правительства Хабаровского края по соцвопросам.
Всего врачи собрали девять больших коробок, которые уже доставили бойцам.
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