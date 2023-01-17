Собака напала на девушку в Биробиджане Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Биробиджане вспыхнула волна возмущения. Девушка разместила в одном из городских пабликов информацию о том, что на нее напала собака. Это произошло на улице Осенней днем.

- Я шла позади прохожей. У дороги в это время лежала стая собак. Когда впереди идущая девушка проходила мимо, свора подорвалась и начала лаять. Один из псов подбежал ко мне и укусил за ногу, - сообщила в посте пострадавшая.

Как рассказала девушка, ей пришлось экстренно обратиться в травмпункт, где ей перевязали раны. На данный момент потерпевшая проходит курс прививок от бешенства. В комментариях к посту разразилась целая буря обсуждений, в которых участвовала и мама укушенной девушки. Разговаривать с журналистами она отказалась.

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