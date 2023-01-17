Школьникам Хабаровского края нужно выбрать предметы для сдачи ЕГЭ до 1 февраля
Фото: Алексей БУЛАТОВ
1 февраля истекает срок подачи заявлений на сдачу ЕГЭ. Школьникам до этого времени нужно определиться, какие предметы они будут сдавать. Досрочные экзамены стартуют с 20 марта, а основной период проведения ЕГЭ начнется 26 мая. Дополнительные экзамены пройдут с 6 сентября.
- В заявлении нужно указать предметы для сдачи. Русский язык и математика - обязательные. Они необходимы для получения аттестата о среднем общем образовании. Остальные предметы школьники выбирают, ориентируясь на дисциплины, которые нужны для поступления в вуз, - рассказали в минобрнауки Хабаровского края.
Для сдачи математики в этом году доступны базовый и профильный уровень ЕГЭ. Выпускники прошлых лет могут сдать только профильный экзамен.
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