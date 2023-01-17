Лидеры среди фальсификатов: какие продукты чаще всего подделывают в Хабаровском крае

Фальсификаты сливочного масла и творога чаще всего появляются в магазинах Хабаровского края Фото: Михаил ФРОЛОВ

В краевом управлении Россельхознадзора рассказали о продуктах, фальсификаты которых чаще всего попадаются на полках магазинов. Лидерами по числу подделок стали сливочное масло и творог. За прошлый год 23 пробы этих продуктов не прошли проверки. Они не соответствовали требованиям по жирнокислотному составу молочного жира, что говорит о фальсификате.

В тройку лидеров антирейтинга попало и молоко. В 11 пробах подтвердилось наличие растительных стеринов, а в некоторых образцах специалисты нашли сульфаниламиды. Среди фальсификатов за год были обнаружены мед, свинина и говядина, содержащие антибиотики.

Всего за год было проведено 2193 исследования. Из них 9,7% подтвердили плохое качество продуктов.

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