В Хабаровском отделении РГО впервые перевели труды путешественников 19 века Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Представители Русского географического общества Хабаровского края впервые перевели труды путешественников 19 века. Работы представлены в виде трех дневников.

Первый - «Кругосветное путешествие с запада на восток через Сибирь» авторства Генриха Тилинга. Он был натуралистом. В 1844 году он приехал в Аян и до 1851-го собирал информацию о климате, изучал фауну. Его показания погоды являются старейшими в Сибири.

Второй дневник - «Путешествие по Амуру» - результат трудов Перри МакДонафа Коллинза. В 1857 году он предложил генерал-губернатору Н. Н. Муравьеву построить ж/д сообщение из Иркутска на Амур, и тот его поддержал. Почти 40 лет Коллинз ждал, чтобы проехать по России.

В дневнике «Пересекая Азию. Картины приамурской, сибирской, китайской жизни» Томас Нокс рассказывает о своей поездке, которую он совершил в середине 19 века. Автор пишет об обычаях и жизни, могуществе империи. В своей работе он даже дает совет американцам, чтобы те учились у русских.

Все три дневника планируется издать на русском языке.

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