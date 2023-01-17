Мороз до -27 и ветер ожидают Хабаровск 18 января Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Погода в Хабаровске 18 января будет все такой же холодной. По прогнозам синоптиков, ночью ожидается до -27, а днем от -18 до -20. Скорость ветра достигнет 6-11 метров в секунду. День пройдет без существенных осадков.

В южном и центральном районах Хабаровского края возможен небольшой снег. На территории региона ветер поднимется максимум до 10-13 метров в секунду.

На юге температура воздуха будет от -23 до -28 ночью и от -18 до -20 днем. Центральные районы ожидает ночью от -25 до -42, а днем от -13 до -31. На севере прогнозируют ночью от -29 до -42, а днем от -23 до -33. В горах температура опустится до -52 градусов.

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