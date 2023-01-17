Директор компании скрыл 10 миллионов от налоговой в Хабаровском крае Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

30-летний директор компании задолжал налоговой немалую сумму. Чтобы у него не взыскали деньги в счет задолженности, с октября по декабрь 2020 года он намеренно направлял контрагентам письма о перечислении средств в виде выручки на счета третьих лиц. Так он скрыл 10 миллионов рублей, которые должны были облагаться налогом.

- На мужчину завели уголовное дело. Его будет рассматривать Железнодорожный районный суд Хабаровска. Обвинительное заключение уже утверждено, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Обвиняемому грозит до семи лет колонии или штраф до двух миллионов рублей.

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