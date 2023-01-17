Два города Хабаровского края победили в конкурсе по благоустройству Фото: министерство ЖКХ Хабаровского края

Амурск и Бикин победили во Всероссийском конкурсе лучших проектов, которые нацелены на создание комфортной среды в малых городах. Хабаровский край подавал две заявки на участие, и они обе выиграли. Амурск получит 90 миллионов, которые направят на ремонт площади. Бикин получит 80 миллионов. За эти деньги приведут в порядок городской парк.

- В 2023 году конкурс планируется реализовывать с участием новых регионов России - ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, - сказал Ирек Файзуллин, глава Минстроя России.

Конкурс лучших проектов позволяет обустраивать небольшие города. В процесс вовлекаются не только местные власти, которые продвигают проекты, но и жители, голосующие за свои территории.

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