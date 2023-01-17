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НовостиОбщество17 января 2023 6:38

В период аномальных морозов ТЭЦ Хабаровского края работают в штатном режиме

Отопительный сезон проходит без происшествий
Александра ЯВИЩЕНКО
ТЭЦ в Хабаровском крае работают в штатном режиме Фото: минэнерго Хабаровского края

ТЭЦ в Хабаровском крае работают в штатном режиме Фото: минэнерго Хабаровского края

С наступлением сильных морозов все ТЭЦ Хабаровского края увеличили температурный режим. Несмотря на это, система отопления работает без сбоев. Все жилые дома, объекты критической и социальной инфраструктуры обеспечены теплом в полном объеме.

- Чтобы обеспечить стабильную работу предприятий, аварийно-ремонтные бригады были усилены. На складах ТЭЦ создан достаточный запас угля. На случай ЧС предприятия энергокомплекса обеспечены аварийным запасом материалов на сумму 435,6 миллиона рублей, - рассказали в региональном минэнерго.

Напомним, что губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев ранее поручил усилить контроль над работой объектов энергетики в связи с резким снижением среднесуточной температуры на 6-11 градусов.

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