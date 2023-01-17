Мог быть смертельно болен: хабаровчанин отказывался пройти диагностику, пока не остался без денег

Мужчина принудительно прошел диагностику на туберкулез в Хабаровске Фото: Артем КИЛЬКИН

Освободившись из колонии, хабаровчанин должен был пройти диагностику на туберкулез, но обращаться к медикам категорически отказался. По закону бывшие заключенные обязаны проверяться, так как они попадают в категорию лиц, потенциально опасных для окружающих. Если человек отказывается делать рентген, об этом сообщают судебным приставам, которые в принудительном порядке направляют уклониста на диагностику.

Так произошло и в этот раз. Мужчине временно запретили выезжать за пределы страны, арестовали его банковские счета. Он не смог долго отпираться и обратился в больницу. То, что хабаровчанин все-таки прошел обследование, приставам подтвердили сотрудники медучреждения. С мужчины взыскали исполнительский сбор в размере пяти тысяч рублей за то, что невовремя исполнил судебное решение.

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