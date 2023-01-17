В мэрии Хабаровска прошло награждение журналистов в честь Дня российской печати Фото: Администрация Хабаровска

Глава краевой столицы Сергей Кравчук провел торжественное мероприятие в честь Дня российской печати. На награждение были приглашены руководители хабаровских СМИ и выдающиеся представители профессии. Гостям были вручены благодарственные письма и премии.

Как отметил на мероприятии Сергей Кравчук, участие в освещении общественно важных тем, роль СМИ в настоящее время колоссальны.

- Вы помогаете гражданам быть услышанными властью, а власти - быть понятной для всех жителей. 2023 год - юбилейный для Хабаровска. У вас будет много хороших информационных поводов для публикаций и сюжетов, - сказал мэр.

Сергей Кравчук также сообщил, что в 2023 году пройдет конкурс среди блогеров и журналистов. Его итоги и награждение будут приурочены к юбилею города. В завершение праздничного приема глава города пожелал гостям высоких тиражей и просмотров.

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