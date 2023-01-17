Часть набережной в Хабаровске построят на воде
Фото: Администрация Хабаровска
Администрация города Хабаровска сообщила, что часть городской набережной планируется построить над водной поверхностью реки. Речь идет об участке от Кавказской улицы до затона. Строительство оценивают в 10 миллиардов рублей.
В конце прошлого года в рамках расширенного заседания правительства Хабаровского края обсуждались вопросы развития региона и планы на новый год. В частности, многие из них касались самого Хабаровска.
В этом году здесь планируется возвести межвузовский кампус, парк для экстремальных видов спорта, центр уличного баскетбола, а вдоль набережной - корпус Дальневосточного художественного музея.
На заседании в правительстве глава краевой столицы Сергей Кравчук сообщил о своем намерении и дальше тесно работать с правительством региона на процветание краевой столицы.
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