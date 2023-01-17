В Хабаровске возводят дома для переселенцев из аварийного жилья
Фото: Правительство Хабаровского края
В Хабаровске на улице Аэродромной возводят многоквартирные дома, предназначенные для расселения людей из аварийного и ветхого жилья. Площадку посетил губернатор региона Михаил Дегтярев. На месте строят пять восьмиэтажек, новоселья ждут порядка 300 семей.
Для трех домов делают фундамент и устраивают свайное поле, на другом участке разрабатывают котлован, и на последнем - делают цоколь. Группу домов планируют сдать до конца 2023 года.
- Сегодня здесь, на улице Аэродромной, ведется строительство пяти многоквартирных домов, в которых качественное жилье будет предоставлено почти 1000 хабаровчанам. Всего в этом году долгожданные благоустроенные квартиры получат порядка трех тысяч наших граждан - это комсомольчане, жители Бикина, поселка Токи Ванинского района и села Пивань Комсомольского района, - сказал губернатор Михаил Дегтярев.
В этом году, по словам Дегтярева, проблема с расселением аварийного жилья будет досрочно решена. Речь идет о тех домах, которые признаны ветхими и аварийными до 1 января 2017 года. Для тех жителей, чьи дома были признаны аварийными после этой даты, будут инициированы иные меры поддержки, в том числе в плане улучшения жилья.
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