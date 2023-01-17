Двум школам Хабаровска передали новые автобусы Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске двум школам передали по новому автобусу. Теперь желтые ПАЗы 2022 года выпуска будут возить учеников 46 школы и кадетской школы №1 имени Ушакова. Депутаты городской думы проголосовали на внеочередном заседании за передачу машин в муниципалитет.

Как сообщили в пресс-службе администрации Хабаровска, 46-я школа расположена в Южном, туда ходят дети с Красной Речки. Ездить им туда проблематично. Автобус поможет решить проблему.

Кадетская школа находится в Северном. Ученики часто выезжают на патриотические мероприятия преимущественно в центр города, поэтому им автобус тоже необходим.

Маршруты для этих объектов разработаны и согласованы с госавтоинспекцией. В учебных заведениях есть ставки водителей. Сами автобусы для детей абсолютно безопасны.

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