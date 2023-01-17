Медицина катастроф в Хабаровском крае получила финансирование в 630 миллионов рублей Фото: Правительство Хабаровского края

В наступившем году хабаровский территориальный центр медицины катастроф получил дополнительные деньги – 30 миллионов рублей. Финансирование пойдет на работу по эвакуации жителей региона. Общая сумма финансирования от федерального и краевого бюджетов составила 630 миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

За минувший год медицина катастроф при помощи санавиации вылетала на вызовы 601 раз. На это потрачено порядка 613 миллионов рублей. 966 человек были эвакуированы, среди них 123 несовершеннолетних.

Как отметил главврач хабаровского территориального центра Павел Курнявка, больше вылетов стало совершаться в Аяно-Майский, Николаевский, Ульчский, Хабаровский, Тугуро-Чумиканский, Охотский и им. Полины Осипенко районы. Медики связывают это с отсутствием условий оказания необходимой помощи на местах.

- В прошлом году произошло снижение эвакуации пациентов с коронавирусной инфекций, чаще всего транспортировались пациенты с инфарктами, инсультами, травмами, беременные женщины, граждане, попавшие в ДТП, - говорит Павел Курнявка.

В 2022 году в центрах заменили аппараты искусственного вентилирования легких и мониторы наблюдения. В центрах обучают тактической медицине в полевых условиях. Помимо теоретических занятий проходят и практику на манекенах. В этом году их тоже планируется заменить.

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