Полиция ищет жителей Хабаровска, расплачивающихся в магазинах краденой картой Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю разыскивают двух жителей краевой столицы, которые нашли чужую банковскую карту и решили расплатиться ею в магазине. Как сообщили в правоохранительном ведомстве, карту обронила женщина в автобусе, а позднее увидела в мобильном банке, что со счета пропали деньги. С заявлением она обратилась в полицию.

Со слов потерпевшей, она потеряла банковскую карту, когда расплачивалась за проезд в общественном транспорте. Позже горожанка обнаружила в приложении мобильного банкинга, что с её расчетного счета списано около трех тысяч рублей. Как оказалось, злоумышленники нашли банковскую карту хабаровчанки и оплачивали ею товары в различных торговых точках, - передает полиция.

По факту происшествия заведено уголовное дело. Фигурантам грозит статья за кражу и наказание – до шести лет лишения свободы. Жителей Хабаровска просят сообщить в органы, если злоумышленников узнали по фото или видео, а также помнить, что использование найденной или украденной карты – преступление.

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