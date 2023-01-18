Конкурс музыкантов и танцоров «Тайна. Талант. Виктория» стартовал в Хабаровске Фото: минкульт Хабаровского края

В Хабаровске стартовал конкурс «Тайна. Талант. Виктория», в котором принимают участие около 300 жителей края и ЕАО. Цель мероприятия - найти одаренных певцов и танцоров. Участников ждут смотры, занятия с опытными педагогами, репетиции. Победителей выберут в трех номинациях: «Вокал», «Хореография», «Оригинальный жанр». Первый полуфинал пройдет 12 февраля.

- Благодаря конкурсу молодые таланты могут всесторонне развиваться, демонстрировать навыки на большой сцене, - сказал Юрий Ермошкин, министр культуры Хабаровского края.

Мероприятие также позволяет развиваться педагогам. Они получают новый опыт и осваивают новые методики, которые потом успешно применяют на практике.

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