Нападение в парке: хабаровчанин выхватил сумочку у женщины, но сбежать не смог

Мужчина выслушал приговор за грабеж в парке «Динамо» в Хабаровске Фото: Михаил ФРОЛОВ

Случай произошел в сентябре прошлого года. Женщина гуляла по парку, когда к ней подбежал незнакомец, выхватил сумочку из рук и побежал. Жертва грабителя начала кричать ему вслед, но тот проигнорировал ее. Бежать далеко преступнику не пришлось - неравнодушные прохожие его поймали и удерживали, пока на место не приехала полиция. Мужчина успел выкинуть сумку в кусты, где ее позже нашли и вернули владелице.

- На задержанного завели уголовное дело. Он признал свою вину, раскаялся и извинился перед потерпевшей, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Мужчину приговорили к восьми месяцам исправительных работ. Из его зарплаты будут удерживать пять процентов в доход государства.

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