Постоянный «клиент»: хабаровчанин четыре месяца незаметно выносил технику из магазина

Мужчина 15 раз украл технику из торгового центра в Хабаровске Фото: Алексей БУЛАТОВ

33-летнего жителя Хабаровска обвиняют в кражах техники из магазина, расположенного в одном из крупных ТРЦ города. По версии дознания, с марта по июнь прошлого года мужчина 15 раз сумел незаметно вынести товар из магазина. Общая цена украденного - около 165 тысяч рублей.

- Подозреваемый выбирал геймпады, оптические мыши, автопроигрыватели. После кражи он продавал их незнакомым людям, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

На мужчину завели уголовное дело и направили его в суд для рассмотрения. За кражу хабаровчанину может грозить лишение свободы на срок до двух лет.

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