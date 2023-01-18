Второй этап Кубка края по ралли «Ice Burn – 2023» прошел в Хабаровске Фото: Федерация автомобильного спорта Хабаровского края

Второй этап Кубка Хабаровского края по зимнему ралли Ice Burn - 2023 прошел на затоне завода имени Кирова. Участники соревновались в двух зачетах - личном и командном. Около 130 гонщиков в семи классах автомобилей из Хабаровского и Приморского краев, Амурской области и ЕАО боролись за победу, которую в итоге одержала команда из краевой столицы.

- Мы всегда готовим разные трассы на этапах, чтобы они не повторялись. Пока неизвестно, где пройдет следующая гонка. На это будут влиять погодные условия и территориальные особенности участков. Точно известна только дата - 28 января, - сказала Юлия Кельнер, главный судья соревнований.

До конца зимы пройдет еще четыре этапа Кубка. Финал состоится 11 марта.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.