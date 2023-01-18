Производство отделочных материалов нарастят в Хабаровском крае

Производство отделочных материалов увеличится в Хабаровском крае Фото: минпромторг Хабаровского края
В Хабаровском крае увеличатся объемы производства отделочных материалов. Одно из предприятий получит льготный заем в размере 20 миллионов рублей, и столько же инвестирует собственник в развитие бизнеса. Деньги планируется вложить в закупку оборудования для выпуска линейки продукции из древесно-полимерного композита.
- Это прочный и универсальный материал. Из него делают террасные доски и лаги, перила, столбы и балясины для ограждений, доски для заборов, ступени, системы фасадов и прочее. С помощью займа планируем увеличить производство продукции на 250 тонн. Так сможем производить до тысячи тонн в год, - сказал Александр Ковалев, главный инженер предприятия.
На предприятии уже подготовили место для установки нового оборудования.
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