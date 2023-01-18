Хабаровские ТЭЦ готовы к приходу сильных морозов Фото: Администрация Хабаровска

Ближайшая неделя в Хабаровске будет очень холодной. Синоптики прогнозируют падение температуры до -34 градусов. Но энергетики краевой столицы спокойны - городские ТЭЦ работают исправно и полностью готовы к похолоданию. Когда морозы усилились, температуру в системе отопления жилых домов и соцучреждений уже повысили и, если нужно, сделают это снова.

- Усилен контроль над работой технологического оборудования предприятий, сформированы аварийно-восстановительные бригады, подготовлены графики дежурств, - рассказали в управлении энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций Хабаровска.

Городские ТЭЦ обеспечены запасом топлива и комплектующих материалов на случай непредвиденных ситуаций.

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