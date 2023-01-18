Загорелась табуретка: мужчина едва не погубил себя и соседей в ЕАО

Пожар из-за непотушенной сигареты произошел в Биробиджане Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В полдень 17 января жильцы дома почувствовали запах дыма и вышли в подъезд, чтобы найти его источник. Он шел из двери, которая оказалась не заперта. Соседи вошли в квартиру. Ее уже успел заполонить едкий черный дым. Внутри находился мужчина, которому помогли эвакуироваться на улицу.

- В квартире загорелся табурет. Его потушили жильцы дома своими силами, - рассказали в ГУ МЧС России по ЕАО.

Оказалось, что пожар случился из-за зажженной сигареты. Курильщик признал вину. На него составили протокол. Мужчине грозит штраф до 15 тысяч рублей.

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