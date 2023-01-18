Две точки незаконной торговли рыбой закрыли в Хабаровске
Фото: Администрация Хабаровска
В Хабаровске борются с несанкционированной торговлей. Сотрудники администрации регулярно проводят рейды во всех районах города. В этот раз проверка прошла в Железнодорожном районе. По ее итогам были закрыты две точки незаконной торговли рыбой по проспекту 60-летия Октября. Был составлен один протокол за торговлю в неположенном месте.
- Уважаемые жители и гости города, мы просим вас не покупать продукцию сомнительного качества с рук. Это может вызвать отравление, - рассказали в комитете по управлению Железнодорожным районом.
Уже в ближайшее время пройдет следующий рейд. Борьба с незаконной торговлей продолжается в Хабаровске.
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